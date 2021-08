Un barbat a creat panica pe strazi, in timp ce se plimba cu un pistol in mana, printre pietoni. Scenele șocante au avut loc in zona Delfinariului din Constanta. Circulatia rutiera s-a oprit, pentru cateva momente, pentru ca barbatul sa traverseze strada pe trecerea de pietoni, in timp ce indrepta arma spre soferi. Unul dintre […] The post VIDEO/ Imagini șocante la Constanța. Un barbat cu un pistol a amenințat trecatorii pe strada appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .