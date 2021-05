Stiri pe aceeasi tema

- Imagini șocante au fost transmise in direct de Televiziunea Publica Kan din timpul mișcarilor de strada. Un șofer, care le-a parut protestatarilor israelieni ca este arab, a fost scos cu forța din mașina, inconjurat de zeci de barbați și lovit cu salbaticie, potrivit Times of Israel. In imagini se observa…

- Un barbat in varsta de 63 de ani din Pitești a murit dupa o intervenție a poliștilor, care l-au scos afara dintr-un local cuprins de flacari și l-ar fi bruscat. Barbatul a intrat in stop cardio-respirator și n-a mai putut fi salvat de medici. Poliția susține ca barbatul era sub influența bauturilor…

- Cunoscutul bucatar Adrian Pop a murit la spital, marți seara, dupa ce a fost adus in coma, cu lovituri multiple. El participase, la sfarșitul saptamanii trecute, la o petrecere din Apahida, judetul Cluj, unde se presupune ca ar fi fost batut. La eveniment au participat și mai mulți polițiști, potrivit…

- Doua fetițe in varsta de 6 ani, respectiv, 15 ani, au murit dupa ce au fost lovite de o mașina in timp ce se jucau pe trotuar, in Capitala. O șoferița a pierdut controlul mașinii, a intrat intr-un stalp, apoi in gardul unei case, lovindu-le și pe cele doua fetițe care au ajuns in stare […] The post…