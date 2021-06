Doua adolescente s-au batut crunt, in curtea unei școli din cartierul bucureștean Rahova, din cauza unui baiat. Fetele, care erau prietene, invața la scoli diferite, una fiind in clasa a 9-a și alta in clasa a 11-a. Gelozia le-a stricat relația, iar acest conflict se pare ca nu este primul. Se pare ca fetele s-au luat […] The post VIDEO/ Imagini șocante in Capitala. Doua eleve s-au batut cu pumnii și picioarele din cauza unui baiat appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .