- Mineriada din iunie 1990 a fost cea de a treia acțiune de acest gen intreprinsa in Romania postdecembrista. A avut loc in perioada 13-15 iunie 1990 in București, cand forțele de ordine, susținute de mineri, au intervenit in forța impotriva protestatarilor din Piața Universitații și a populației civile.…

- Revoltator O bataie in toata regula a avut loc duminica seara, la internatul Liceului Tehnologic Special pentru Deficienti de Auz din Cluj Napoca. Imaginile au fost surprinse de unul din copiii cazati la internat. In imagini, o pedagoga loveste fara mila o eleva, apoi o ameninta cu moartea.Potrivit…

- Imagini de-a dreptul ingrozitoare vin din Turcia. Un copil de doar trei ani a fost calcat cu masina de mama sa. Din fericire, baiatul a supravietuit, scrie lenta.ru.VA AVERTIZAM CA IMAGINILE VA POT AFECTA EMOTIONALIncidentul a avut loc pe 29 mai in Istanbul.

- Bosniacul Damir Dzumhur (29 ATP / 26 de ani) a pierdut partida cu tanarul Alexander Zverev (3 ATP / 21 de ani) din turul 3 de la Roland Garros, scor 2-6, 6-3, 6-4, 6-7 (3-7), 5-7. FOTO de la meci AICI! Partida dintre cei doi a durat aproape 4 ore și a fost presarata cu multe momente tensionate, insa…

- Un accident de circulație grav a avut loc, marți, in județul Olt. Trei persoane și-au pierdut viața și alte doua au fost grav ranite, dupa ce un taxi a intrat intr-un stalp, de pa marginea drumului.

- O familie indurerata din Piatra Neamț a avut parte de momente extrem de neplacute, chiar in timpul slubjei de inmormantare. Cei prezenți au fost scoși din biserica, cu tot cu mort, pentru a se face curațenie in lacașul de cult.

- Tragedie in Noaptea de Inviere. Un barbat de 65 de ani din Bucuresti a murit in timpul slujbei. Doi pompieri, care erau in timpul liber, i-au acordat primul ajutor pana la sosirea echipajelor SMURD. Din pacate, barbatul nu a raspuns manevrelor de resuscitare.

- Surorile femeii moarte erau nemultumite de faptul aceasta a fost depusa in biserica si nu acasa. Femeile au sunat la 112 si au anuntat ca femeia a murit in conditii suspecte. Trupul neinsufleait al femeii a fost dus la serviciul de medicina legala, iar medicii au stabilit ca aceasta a murit…