VIDEO. Imagini șocante. Femeie spulberată de un BMV pe trecerea de pietoni O femeie a fost ucisa, duminica seara, pe o trecere de pietoni din centrul municipiului Suceava. Șoferul BMW-ului care a provocat accidentul a fugit și este cautat acum de poliție. Imaginile surprinse de camerele de supraveghere arata cum femeia este, pur și simplu, aruncata cațiva metri in aer de mașina care circula cu viteza excesiva

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

