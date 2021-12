Suflul exploziei din Cluj-Napoca, in urma careia o femeie a murit, a afectat imobile si masini pe o raza de 30 de metri. Din imaginile surprinse de o camera de luat vederei se poate observa spaima unei persoane care asista la explozie. Politistii clujeni au precizat ca sunt desfasurate cercetari pentru a se stabili toate […] The post VIDEO. Imagini șocante de la explozia din Cluj, in care o femeie a murit appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .