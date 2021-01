Stiri pe aceeasi tema

- Printre persoanele reținute in timpul acțiunilor care s-au desfașurat pe 6 ianuarie la Washington, cand un grup de susținatori ai fostului președinte american, Donald Trump, a luat cu asalt cladirea Congresului SUA, sunt doua femei cu origini moldovenești, scrie newsmaker.md cu referire la Eho Moskvi,…

- Un clip publicat de platforma de investigatii Status Coup a surprins imagini tulburatoare cu momentele in care multimea furioasa de sustinatori ai presedintelui in exercitiu forta intrarea in Capitoliu: un ofiter tanar de politie a fost strivit intre usi in interioul cladirii si s-a chinuit momente…

- Un politist a murit dupa ce a fost ranit in timpul confruntarilor cu sustinatori ai presedintelui american in exercitiu Donald Trump, miercuri, in timpul asaltului acestora asupra Capitoliului de la Washington, a anuntat politia joi seara, informeaza AFP. Agentul Brian Sicknick facea parte din fortele…

- Biroul Federal de Investigatii a infiintat un site pentru a aduna informatii, fotografii sau inregistrari video cu sustinatorii presedintelui american Donald Trump care au luat cu asalt Capitoliul la Washington, relateaza dpa.

- Susținatorii lui Trump au luat cu asalt cladirea in timp ce unii dintre legislatori, pe cale sa fie evacuați, s-au baricadat in salile de ședința. Imagini incredibile postate pe rețelele de socializare au impanzit mediul online. In ele se vede cum mai mulți simpatizanți ai lui Trump se cațara pur și…

- Susținatorii lui Donald Trump au reușit sa depașeasca gardurile de protecție și sa sparga baricadele și au patruns in cladirea Capitoliului. Camerele aflate in dezbaterea obiecției asupra electorilor din Arizona au luat o pauza pe timpul haosului, inainte de a reveni in plen.

- Presedintele american in exercitiu, Donald Trump, i-a indemnat pe partizanii sai sa se adune la Washington pe 6 ianuarie, intr-un ultim efort vizand sa puna presiune asupra Congresului pentru a nu certifica victoria lui Joe Biden la alegerile prezidentiale, noteaza AFP.

- Presedintele ales al SUA Joe Biden si-a inceput primul discurs ca presedinte ales, rostit in Wilmington, Delaware, afirmand ca poporul american si-a exprimat clar optiunea. El a avut un mesaj si pentru sustinatorii lui Donald Trump, carora le-a transmis ca a venit timpul sa vindece America, dand…