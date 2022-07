Un tanar a fost batut de un polițist, chiar daca era in genunchi in fața acestuia și nu a facut niciun gest care sa-l ofenseze. Incidentul s-a petrecut in gara din Baile Tusnad, județul Harghita. Potrivit unor imagini postate pe internet, politistul in uniforma il lovește pe tanarul pus sa stea in genunchi. Incidentul s-a […] The post VIDEO. Imagini șocante. A mancat bataie chiar daca a stat in genunchi in fața polițistului appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .