O tanara de 21 de ani, din comuna Corod, sat Bratulești, județul Galați, batuta și amenințata cu moartea in mod repetat de soț, a incercat sa fuga la domiciliul parinților ei.Barbatul a obligat-o sa se urce in mașina, din care femeia disperata a reușit sa se arunce in timpul mersului, scrie Vremea Noua. Tanara s-a […]