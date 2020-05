Stiri pe aceeasi tema

- Cinci adolescente de 14 ani au fost amenintate si jefuite de un baiat de 13 ani. Incidentul s-a produs ziua in amiaza mare in orasul Braila, anunța MEDIAFAX.Cinci adolescente din orasul Braila au fost talharite pe o strada din orasul Braila. Incidentul s-a produs miercuri, iar autorul talhariei,…

- Demisolul unei case din municipiul Brasov, precum si o strada si doua curti din localitatea Mercheasa au fost inundate miercuri, in urma precipitatiilor abundente care au cazut mai ales in cursul dupa-amiezii.Potrivit Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Brasov, in municipiul resedinta,…

- Executivul a decis trecerea Administratiei Nationale a Rezervelor de Stat din subordinea Ministerului Afacerilor Interne in coordonarea Secretariatului General al Guvernului, a anuntat Ionel Danca, seful Cancelariei prim-ministrului.Citește și: Lovitura pentru Calin Popescu Tariceanu! Decizie…

- Un polițist din Ilfov a fost reținut cand primea 1.000 de lei de la o persoana careia i-a dat de ințeles ca poate interveni pentru o soluție favorabila in dosarul in care era cercetata.Polițistul de la Serviciul Rutier a fost prins in flagrant de catre cei de la Direcția Generala Anticorupție.…

- Grecia va trimite pana vineri, 'din precautie', 400 de politisti la frontiera sa terestra cu Turcia (nord-est) pentru a impiedica un eventual aflux de migranti, transmite miercuri AFP, citand o sursa oficiala.Obiectivul este "de a intari din precautie patrulele politienesti" de-a lungul raului…

- Clubul FC Barcelona a lansat colectia de masti de protectie personalizate. Campioana Spaniei se alatura astfel altor cluburi europene, printre care Bayern Munchen. Juventus, Inter Miami, Liverpool, care au propriile colecții de maști, anunța MEDIAFAX.FC Barcelona recupereaza teren si lanseaza…

- Patru copii din comuna Viișoara, județul Cluj, care aveau rujeola, au fost depistați pozitiv cu noul coronavirus și au fost internați la Spitalul de Boli Infecțioase Cluj-Napoca. Comunitatea din care fac parte a fost trimisa in izolare, anunța MEDIAFAX.Prefectul județului Cluj, Mircea Abrudean,…

- Ministerul Lucrarilor Publice, Dezvoltarii și Administrației anunța semnarea contractului de finanțare a modernizarii patinoarului din Gheorgheni. Hocheiul in acea zona e o tradiție, 200 de copii fiind și acum jucatori activi. Patinoarul a fost construit din 1977 și nu a fost reparat niciodata, anunța…