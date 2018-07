Stiri pe aceeasi tema

- Prima inregistrare video cu tinerii fotbaliști salvați dupa 17 zile din peștera inundata din Thailanda a fost facuta publica miercuri. Videoul ii arata pe baieți pe paturile de spital și vizibil slabiți și sub influența sedativelor, dar gasesc puterea sa iși fluture mainile in semn de salut, relateaza…

- Livia Graur (32 de ani), se califica cu success la titlul de cea mai responsabila mamica. Atunci cand nu se afla in redacția știrilor, prezentatoarea TV profita la maximum de fiecare moment pe care il petrece in compania celor. CANCAN.RO, SITE-UL NR.1 DIN ROMANIA, va prezinta imagini de-a dreptul emoționante…

- Sangele apa nu se face! Dupa ce in 2016 si-a batut fiica in mijlocul strazii, Cristian Boureanu a devenit un tata model. Acum, fostul politician se intelege de minune cu Ioana si nu conteneste sa o uimeasca pe tanara.

- Urgia a cuprins aproape toate zonele orasului Resita. Cantitatea de apa cazuta s-a dovedit a fi cu mult peste capacitatea sistemului de canalizare, proaspat modernizat cu fonduri europene. Astfel, zeci de strazi au fost inundate, iar mai multe curti si beciuri au ajuns sub apa din cauza puhoaielor.…

- Consiliul Judetean Calarasi, Centrul Judetean de Cultura si Creatie Calarasi si Teatrul ”Ion Creanga” va invita la spectacolul de teatru cu Piesa ”Clowns”, scenariul si regia Stefan Ruxanda de la Teatrul Ion creang[ ajunge pe malul Borcei pe 4 iunie. Prichindeii sunt asteptati la un spectacol muzical…

- Mai multe persoane au fost nevoite sa se strecoare dimineata pe langa o masina ce a fost parcata cu botul in poarta unui cabinet. Imagini au fost postate pe grupul de Facebook "Esti din Iasi daca...". Oamenii care doreau sa intre in curtea cabinetului nu aveau cum sa ocoleasca autoturismul deoarece…

- Clipe teribile pentru o femeie, chiar pe trecerea de pietoni! Totul s-a intamplat in Pipera. Femeie a fost lovita și aruncata cațiva metri cand traversa regulamentar o strada chiar langa o școala. Soferul vinovat, un barbat in varsta de 74 de ani, circula pe banda a doua de mers a Strazii Erou Iancu…

- Sfaturile unui medic cu 30 de ani de experiența in oncologie pediatrica Cazurile de cancer sunt in creștere la nivel global, in toate grupele de varsta, inclusiv la copii, iar cauza principala, spun experții, trebuie asociata cu dezvoltarea industriala.