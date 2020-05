Stiri pe aceeasi tema

- Jucatorii echipei daneze Aarhus vor fi sustinuti de fani, in timpul meciurilor, prin videoconferinte organizate de conducerea clubului cu ajutorul platformei Zoom. 4.000 de fani si-au rezervat bilete la primul meci care va fi disputat pe 28 mai, in compania gruparii Randers, scrie Mediafax.Aarhus,…

- Chiar daca Suedia are o abordare aproape unica in lume in lupta cu coronavirusul, cu restrictii minime, unii cetateni ai tarii se uita stramb la ce se intampla la noi, unde, in curand, vom avea doua luni de carantina.

- In plina pandemie de coronavirus, romanii sunt nevoiți sa se deplaseze catre locul de munca in condiții in care ii expun și mai mult la infectarea cu COVID-19. La inghesuiala in microbuzele din Romania sunt, spre exemplu, suspuși romanii pentru a ajunge la serviciu. O femeie, care se deplasa pe…

- Președintele Klaus Iohannis a spus joi ce mesaj va transmite membrilor Consiliului European.„Romania este primul stat membru al UE care a primit acceptul Comisiei pentru constituirea acestei rezerve a UE pe teritoriul țarii noastre. Intr-o prima etapa achiziția facuta de Romania in numele…

- Orasul Otopeni continua dupa mult timp sa se mentina drept cel mai bogat oras din Romania. Atuurile acestuia: panourile publicitare de pe DN1, aflate pe raza localitatii Otopeni, cele mai scumpe terenuri si cladiri, schimburi comerciale intense cu Bucurestiul, si prezenta centrelor comerciale importante…

- Starea fetei de 15 ani care a cazut alaltaseara de la etajul trei al unui bloc din zona Dacia, in apropierea piuetei agroalimentare, este momentan stabila, fiind internata la Spitalul de Copii „Sf. Maria". Medicii spun ca a suferit un politraumatism prin cadere de la o inaltime de aproximativ 9 metri,…

- Dupa Gigi Becali și Andra, acum familia Borcea se alatura celor care sprijina spitalele din Romania in plina pandemie de coronavirus. Aceștia au donat suma de 100.000 de euro pentru Spitalul Colțea din București.

- Cele mai negre scenarii devin realitate: coronavirusul se raspandeste de la o zi la alta in Romania! Alte doua noi cazuri au fost confirmate in Timisoara si in Maramures! Nici suspiciunile nu se opresc. In cursul noptii trecute, in Galati, doi pacienti suspecti de coronavirus au ajuns la spital.