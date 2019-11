VIDEO - Imagini ruşinoase: Mai mulţi bărbaţi din Timişoara au privit nepăsători cum o vânzătoare se bătea cu doi hoţi Camerele de supraveghere ale unui magazin alimentar din Timisoara au surprins, sambata, o scena incredibila. Mai multi clienti, dar si o angajata a magazinului, asista nepasatori in timp ce o vanzatoare se lupta din rasputeri sa opreasca doi barbati prinsi la furat. Incidentul s-a petrecut sambata in interiorul unui magazin din Timisoara. In imagini pot fi observati doi barbati care sustrag mai multe produse de pe raft si se indreapta spre iesirea din magazin. Vanzatoarea ii vede si le blocheaza calea. Hotii incearca sa treaca de ea, dar femeia se opune si incepe sa se lupte cu unul dintre… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

