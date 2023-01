Video | Imagini revoltătoare: Mesaje naziste, înjurături la adresa Bisericii și a evreilor, într-un parc din Deva Mai multe inscripții fasciste au aparut in zona unui parc din Deva. Polițiștii au deschis un dosar penal și ii cauta pe autori. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × .ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu

Politica de confidențialitate BACK TO TOP DESPRE BACK TO TOP DESPRE Exclusivitați și documente incendiare. Echipa stiripesurse.ro va prezinta stirile din spatele stirilor. DATE DE AUDIENTA ARTICOLE RECENTE Video | Imagini revoltatoare: Mesaje naziste, injuraturi la adresa Bisericii… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro DATE DE AUDIENTA ARTICOLE RECENTE Video |la

Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii au aplicat in cursul zilei de miercuri peste 5.200 de sanțiuni contravenționale in valoare de peste 2,1 milioane de lei. De asemenea, au fost reținute peste 380 de permise de conducere. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- O coloana de un kilometru cu aproximativ 40 de mașini de poliție din Kosovo a fost sesizata ca se indrepta spre nord, transmite presa sarba. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit…

- Trei turisti aflati pe o ambarcatiune in risc de scufundare au fost salvati vineri seara de politistii de frontiera din cadrul Garzii de Coasta. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am…

- Politistii au facut, marti, trei perchezitii in Bucuresti, la persoane suspectate ca se ocupau de contrabanda cu tigari in Sectorul 5. Sase persoane vor fi audiate in acest dosar. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro ×…

- Politistii au dat amenzi in valoare de aproape 19 milioane de lei in urma controalelor facute, in primele 9 luni ale anului, pentru combaterea ilegalitatilor din domeniul silvic, anunța news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- In Anul omagial al rugaciunii in viața Bisericii și a creștinului, inauguram o colecție de citate ale ierarhilor romani despre rugaciune. Prezentam mai jos 10 citate de la Mitropolitul Teofan al Moldovei și Bucovinei, extrase din predici mai noi sau mai vechi, aparute pe basilica.ro. Fii la…

- Politistii doljeni au deschis o ancheta, dupa ce un barbat s-a urcat pe o masina de politie, iar imaginile au aparut pe o retea de socializare. Autospeciala fusese dusa la un service pentru remedierea unor defectiuni tehnice. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- In cartierul Kadikoy din Istanbul a izbucnit duminica seara un incediu. Potrivit informațiilor primite, o explozie a avut loc intr-o cladire din Fikirtepe Mahallesi Erdemler Sokak, urmata de incendiu. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…