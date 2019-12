Stiri pe aceeasi tema

- Imagini șocante au aparut pe internet! La nici o luna de la moartea lui Iulian Alexandru Bițica, copilul din Pecineaga care a murit dupa ce a cazut intr-un bazin de dejecții, mama lui pare sa se distreze pe cinste in discoteca din comuna. Mama copilului de opt ani a acordat un interviu in cadul unei…

- Iulian Alexandru Bițica, in varsta de opt ani, a disparut de acasa, din localitatea Pecineaga, pe 1 noiembrie. Baiatul a fost gasit, o saptamana mai tarziu, mort intr-un bazin de colectare al unor ferme de porci din zona respectiva.

- Baietelul de 8 ani era disparut de sambata. Dupa ora pranzului, Alexandru se juca linistit in fata casei cand, la un moment dat, tatal lui nu l-a mai vazut. Barbatul a inceput sa-l caute si, vazand ca nu da de el, a dat alarma. Zeci de politisti, jandarmi si voluntari au periat intreaga zona, insa nici…

- Iulian Alexandru Bitica, in varsta de 8 ani, baietelul care a disparut sambata, 2 noiembrie, in timp ce se juca in fata casei sale din localitatea Pecineaga, a fost gasit mort in bazinul de dejectii.

- Iulian Alexandru Bitica, in varsta de 8 ani, baietelul care a disparut sambata, 2 noiembrie, in timp ce se juca in fata casei sale din localitatea Pecineaga, a fost gasit mort in primul bazin unde se deversau dejectii de la complexul de crestere al porcilor. Luni dimineata, autoritatile au inceput…

- Iulian Alexandru Bițica, copilul de opt ani disparut la Pecineaga, județul Constanța, a fost gasit mort in dimineața zilei de vineri. Mama a sperat pana in ultima clipa ca iși va gasi fiul in viața.

- Au aparut primele imagini surprinse de camerele de supraveghere, care confirma ca Iulian Alexandru Bițica, baiatul disparut din Pecineaga, județul Constanța, s-a apropiat periculos de un bazin de colectare a dejectiilor.

- Familia lui Iulian, copilul de 8 ani care a disparut sambata, in jurul orei 15.00, in timp ce se juca in fața casei sale din localitatea Pecineaga, crede ca baiatul a fost rapit de pe strada, scrie Observator.tv. Forțe impresionante s-au deplasat in localitatea Pecineaga, pentru a-l cauta pe Iulian…