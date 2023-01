VIDEO – Imagini rare: Un lup surprins în Munții Rodnei Un video postat de administratorii Parcului Național Munții Rodnei surprinde o imagine rara. Un lup da tarcoale unei zone, iar ceva il impiedica sa bea apa…. Lupii nu sunt animale ”vizibile”. Aceștia coboara foarte rar in zonele populate. Iar surprinderea lor in imagini e și mai grea. Inginerul Mihai Lorint, prieten al celor de la Romsilva, a surprins un exemplar care a dat tarcoale unei zone cu apa, de doua ori. Prima data, in jurul amiezii, iar a doua oara, dupa ora 17.00 In ambele dați, ceva l-a ”impiedicat” sa se adape.. ”Parca-i caine uracios, Umbla mult cu capu-n jos, Cu cadavre se hranește,… Citeste articolul mai departe pe bistriteanu.ro…

Sursa articol si foto: bistriteanu.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Refugiul „La Carți” a prins contur in 2017, cand s-a lucrat din greu la el. Zilele trecute, salvamontiștii au transmis un mesaj turiștilor care ajung in zona: „Inchideți ușa!”. Refugiul a fost „invadat” de nameți, dupa ce ușa a fost uitata deschisa… In vara lui 2017 se puneau bazele refugiului „La carți”,…

- Romsilva a publicat, vineri, imagini cu zimbri care se hranesc in Parcul Natural Vanatori Neamt, precizand ca, in aceasta perioada, animalele primesc hrana aditionala pentru a evita conflictele cu comunitatile locale, informeaza News.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Un șofer de Bolt din Bistrița a reușit sa surprinda in flagrant un hoț de catalizatoare! L-a urmarit pana in Beclean, dupa ce a anunțat poliția de furt. Hoțul, un tanar de 20 și ceva de ani, a abandonat „prada” și a fugit pe un camp. Acum o luna, un hoț il lasa pe fostul director din Consiliul Județean,…

- Un iubitor al muntelui a avut parte de o surpriza, in prima zi a anului. In timpul drumeției sale in Munții Rodnei, a descoperit urme proaspete de urs. In prima zi a anului 2023, un iubitor al muntelui, Alex Varga , a luat la pas culmile Munților Rodnei. Priveliștea, una care-ți taie respirația: Mai…

- O mașina oprita pe marginea drumului, o bunicuța cu nepoata de mana și un bunic ce descarca saci de gunoaie. Aceasta a fost imaginea surprinsa de o bistrițeanca in Ocnița, in a doua zi de Craciun. Imagini rușinoase surprinse de o bistrițeanca, in a doua zi de Craciun. La intrarea in comuna Ocnița, dinspre…

- Romsilva publica, vineri, imagini spectaculoase din Muntiin Rodnei, unde a fost surprins un fenomen rar – Efectul Gloria. Potrivit specialistilor, Efectul Gloria mai poarta numele de "Spectru montan" ori "Spectru Brocken". Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Efectul Gloria, un fenomen foarte rar, a fost surprins in Munții Rodnei. Are loc doar atunci cand o umbra se proiecteaza pe ceața sau nori. Fotografia a fost pusa la dispoziție mediului online de inginerul Geo Moldovan, aflat pe munte zilele trecute. Imaginea a aparut ulterior pe pagina de Facebook…

- Imagini care-ți taie rasuflarea au fost surprinse de Ioan Muntean. Un film de un minut, cu un zbor printre nori deasupra Munților Rodnei te deconecteaza de cotidian… Pasionații de drumeții și cei care au grija de Parcurile Naționale posteaza in online imagini care-ți taie rasuflarea. Zilele trecute,…