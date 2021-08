VIDEO Imagini rare din inima pădurii. Un urs câștigă dreptul la masă în fața unei turme de 40 de mistreți Imagini inedite au fost surprinse zilele trecute in Bicaz. Camerele de supraveghere montate de silvicultori intr-o zona in care este pusa hrana pentru animalele salbatice au inregistrat momente unice. Ce se intample intre animale cand dau de aceeași masa. Cine caștiga și cine pierde. Animalele vin des in locurile unde s-au obișnuit sa gaseasca mancarea […] The post VIDEO Imagini rare din inima padurii. Un urs caștiga dreptul la masa in fața unei turme de 40 de mistreți appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

