VIDEO | Imagini ireale surprinse în Turcia. O bărcuță s-a „duelat” cu iahtul unui oligarh rus Tinerii ucraineni, membri ai unui club de iahtmani, nu au putut sa stea indiferenți la vederea ambarcațiunii uriașe a lui Roman Abramovici, aflat pe lista oligarhilor rusi sanctionați. S-au urcat intr-o barca și au impiedicat yahtul sa inainteze spre portul Bodrum. Fluturand steagul Ucrainei au strigat "Nu esti binevenit aici. Nu razboiului in Ucraina. Pleaca barca ruseasca, pleaca!"A fost protestul lor fața de invazia Rusiei in țara lor. In ciuda diferenței uriașe dintre cele doua ambarcațiuni, tinerii nu s-au lasat și a fost nevoie de intervenția poliției.Roman Abramovici și-a adus doua dintre… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

