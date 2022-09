Stiri pe aceeasi tema

- Fostul președinte rus, Dmitri Medvedev susține ca este „esențial” ca separatiștii susținuți de ruși in Ucraina sa organizeze referendumuri care ar permite regiunilor lor sa se alature Rusiei, masura ce ar plasa entitațile separatiste sub umbrela nucleara a Moscovei, scrie Reuters . Medvedev a scris…

- Treisprezece persoane au fost ucise luni in bombardamente de artilerie asupra orasului Donetk detinut de separatistii prorusi in estul Ucrainei, a anuntat primarul sustinut de Rusia al orasului, citat de agentia Reuters.

- Treisprezece persoane au fost ucise luni in bombardamente de artilerie asupra orasului Donetk detinut de separatistii prorusi in estul Ucrainei, a anuntat primarul sustinut de Rusia al orasului, citat de agentia Reuters. Intr-o declaratie postata pe aplicatia de mesagerie Telegram, primarul separatist…

- Energoatom, agentia ucraineana pentru energie nucleara, anunta luni dimineata ca trupele rusești au lovit centrala nucleara Pivdennoukrainsk din sudul regiunii Mikolaiv, dar reactoarele acesteia nu au fost avariate și funcționeaza normal, relateaza Reuters. Energoatom precizeaza ca o explozie a avut…

- Petro Andryushchenko, consilier al primarului din Mariupol, a publicat imaginile disperarii ucrainenilor pe Telegram. „Mariupol. Astazi. Sapte dimineata. Locuitorii din Mariupol se aliniaza la o coada nebuna pentru a obține un permis pentru a parasi orașul. O demonstrație vizuala a realitaților daca…

- Trupul unui cetatean britanic, Paul Urey, care a fost capturat si a murit in detentie, a fost returnat de Rusia cu semnele unei ”posibile torturi de nedescris”, afirma Ucraina, conform BBC. Paul Urey, in varsta de 45 de ani, a murit in detentie in iulie, dupa ce a fost capturat de separatistii pro-rusi.El…

- Rachetele rusești au lovit sambata infrastructura din portul ucrainean Odesa, a anunțat armata ucraineana, potrivit Reuters. „Inamicul a atacat portul comercial maritim Odesa cu rachete de croaziera Kalibr; 2 rachete au fost doborate de forțele de aparare aeriana; 2 au lovit infrastructura portului”,…

- Mai multe rachete au lovit luni un centru comercial aglomerat din orasul Kremenciuk, regiunea Poltava, din centrul Ucrainei, a declarat presedintele Volodimir Zelenski, relateaza Reuters. Zelenski a precizat ca peste 1.000 de persoane se aflau in centrul comercial in momentul atacului. „Ocupantii au…