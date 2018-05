Stiri pe aceeasi tema

- Azi, la Campionatul Mondial de tenis de masa care se disputa in Suedia, s-a petrecut un eveniment nemaiintalnit in sportul mondial! In sferturile de finala pe echipe, la feminin, ar fi trebuit sa joace Coreea de Nord și Coreea de Sud, state aflat in razboi și care au produs unele dintre cele mai tensionate…

- Delia este o matusa si o nasa iubitoare. De cand a venit pe lume fetita surorii sale, viata Deliei s-a schimbat. Delia si-a dat seama cat de important este un copil in viata unei persoane si, mai ales, ce sentimente superbe traieste o mama.

- Imagini tulburatoare din locuri uitate de lume, in Muntii Apuseni. Peisaje impresionante si oameni cu povesti de viata pe masura. Marturii demne de ascultat despre cum se traia pe vremuri, atunci cand muntii erau casa pentru mii de oameni. Si crampeie de intelepciune castigata dupa ani grei de trai…

- FCSB a susținut azi unul dintre ultimele antrenamente inaintea meciului cu CS U Craivoa de luni, ora 20:45, in direct la TV Digi Sport, Telekom Sport, Look și liveTEXT pe GSP.RO. Reveniți pe primul loc, steliștilor le-a mai aparut zambetul pe buze. Antrenamentul de azi a fost unul intr-o atmosfera deosebita.…

- Mircea Geoana s-a retras din viața politica și s-a dedicat total familiei. Și cum acest lucru implica, uneori, sacrificii, fostul lider PSD a fost surprins, in miez de noapte, cu un important membru al familiei, pe strazile din Capitala.

- In Parcul Natural Apuseni, animalele salbatice au lumea lor. Porci mistreți, cerbi, pisici salbatice, vulpi, fazani, cocoși de munte, rapitoare, capre și chiar rași populeaza padurile și pașunile pana spre crestele munților Apuseni. Fauna bogata din Parcul Natural Apuseni este monitorizata permanent…

- Vrea, nu vrea, Laurette, deși maritata, se trezește in tot felul de scandaluri conjugale care mai de care mai dificile. Iar acum, de curand, o serie de zvonuri cat se poate de credibile au ajuns in lumea mondena și, intamplator sau nu, o privesc pe frumoasa care, de-a lungul vremii, a facut furori in…

- In aceasta dimineața, vanzatorii din piețele oradene au capitulat in fața frigului și s-au grabit sa iși acopere marfa cu paturi ca sa nu inghețe. Cei care au fost nevoiți sa iasa din case au inghețat in stații, in așteptarea autobuzelor ori tramvaielor.