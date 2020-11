Stiri pe aceeasi tema

- Un exemplar deosebit de urs brun a fost surprins in imagini in Parcul Natural Apuseni. Rangerii l-au numit ”guleratul” de Apuseni. ”Guleratul de Apuseni a dat sens activitaților noastre de monitorizare din aceasta saptamana! Cine altcineva ne putea incanta mai mult privirea inainte de a se retrage in…

- Gabriela Firea nu e singura sarbatorita din familie. Tot astazi este si ziua fiului ei, Zian Mihai, iar in urma cu cateva zile a fost si ziua fiului cel mic, pe care il cheama David Petru. Sfantul David din Evvia este praznuit pe 1 noiembrie. Astfel, o buna parte din familie a fost sarbatorita…

- Un medic de familie din județul Alba trage un semnal de alarma in ceea ce privește evoluția epidemiei de Covid 19. El susține ca statul a scapat situația de sub control dovada fiind creșterea numarului de persoane infectate. De asemenea, el se plange din cauza birocrației, potrivit Mediafax.Medicul…

- Ziarul Unirea Medic de familie din Alba: ,,Noi, medicii de familie, dar și DSP-ul vom claca curand, pentru ca hartiile ne vor ingropa” Un medic de familie din județul Alba a postat un mesaj șocant pe rețeaua de socializare Facebook, legat de situația actuala in care sunt puse cadrele medicale și medicii…

- Furtuna a facut prapad pe DN 67C – Transalpina, in decursul zilei de marți, 6 octombrie 2020. Rafalele de vant de peste 100 km/h au avariat tonetele și o rulota din zona și au luat pe sus acoperișul unei pensiuni. O rafala puternica de vant a rasturnat si distrus mai multe tonete si o rulota de la intrarea…

- Imaginea a fost publicata, duminica, pe Facebook, de deputatul USR Iulian Bulai, care a menționat ca Barna ajuta o familie din Galați sa iși ridice gardul casei. "Ma unge la inima sa vad ca Dan Barna lucreaza pentru Moldova in Moldova. Eu sper sa nu se opreasca doar la acest gard din curtea…

- Dimensiunea dezastrului, in cateva cifre. Incendiile de vegetație din Oregon au ars peste 3.880 de kilometri și au luat mai multe vieți. Este aproape dublu fata de un an tipic. Oamenii si-au vazut casele arzand, peste 500.000 de persoane au fost evacuate sau se afla in zone de evacuare. Sute de animale…

- Asociația Pro Infrastructura a postat pe contul de Facebook o serie de imagini aeriene cu 4 parking-uri aflate in stadiu avansat de execuție care sunt amplasate in unele dintre cele mai aglomerate puncte din Cluj-Napoca: zona universitara Hașdeu și cartierul Manaștur. Pe locația fostelor garaje insalubre…