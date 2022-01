VIDEO – Imagini inedite cu CTP! Gazetarul joacă tenis ”fără picioare” Cristian Tudor Popescu nu este un simplu comentator de tenis, ci il și practica. Scriitorul, la varsta sa de 65 de ani, a dezvaluit intr-o filmare ca joaca tenis „fara picioare”. „Obiceiuri despre care e greu de spus, in ultima instanța, daca sunt sanatoase sau nu. Care pot sa insemne un sprijin pentru spirit, cu prețul durerii fizice”, a fost descrierea pe scurt la clipul postat de scriitor in republica.ro . In imaginile video CTP poate fi vazut cum lovește cu greu mingea, deplasarea fizica a acestuia fiind și ea o problema. „Fara chinul asta nu știu cum aș putea sa mai funcționez, sa scriu,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

