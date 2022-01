Stiri pe aceeasi tema

- Un incident mai putin obisnuit a avut loc in China, unde un camion care se afla pe un drum montan foarte ingust a ramas suspendat pe soseaua de la mare inaltime, fiind la un pas sa cada in gol. A fost nevoie de trei zile pentru a trage camionul din pozitia periculoasa, informeaza BBC . Incidentul a…

- Patru persoane acuzate ca pun in pericol regulile anti-Covid-19 au fost forțate sa defileze cu catușe, marți, 28 decembrie, intr-un oraș din sudul Chinei. 'Cultural Revolution-style epidemic prevention' seen imposed in Guangxi Provincehttps://t.co/DAh3xiHBu6 pic.twitter.com/WfzOAIl02w — Taiwan News…

- Puiul femela pe nume Qizhen si fratele ei mai mic, Qibao, s-au nascut la Chongqing Zoo pe 13 septembrie, relateaza agentia Xinhua, citata de Agerpres. Drept urmare, o petrecere a fost organizata cu ocazia implinirii a 100 de zile de la nasterea gemenilor, ale caror nume alaturate inseamna ''copii pretiosi''.Gradina…

- Nu sunt multe țari din lume unde contrastul dintre trenuri este atât de mare cum este în Egipt, țara unde pe unele tronsoane ruleaza trenuri moderne cu aer condiționat, iar pe altele au fost accidente ce au facut și peste 300 de morți. Egiptul are trenuri de peste 160 de ani și are un plan…

- Angajatii unei "echipe de preventie Covid" din China au ucis in bataie un caine din rasa Corgi in timp ce stapana sa era plasata in carantina.Indignare in China dupa ce un caine a fost omorat de lucratori sanitari in timp ce stapanii lui erau in carantina. Imagini surprinse cu o camera de supraveghere…

- Sute de muncitori, zeci de autobasculante, foreze, cife, excavatoare si buldoexcavatoare lucreaza pe santierul unui tronson de autostrada din Romania. Desfasurarea de forte aminteste mai degraba de felul in care se lucreaza in China decat de stilul romanesc.

- In comuna Sinești din județul Iași se afla singura ferma din zona unde sunt crescuți porci mistreți. Complexul de creștere a mistreților „Gheorghițoaia” are o suprafața de 460 de hectare și este singura ferma de acest fel din județ. Singura ferma de porci mistreți din Iași Ferma a fost inființata in…

- Peste 1,76 milioane de persoane au fost afectate de inundațiile severe din provincia Shanxi, in China. Ploaia torențiala de saptamana trecuta a dus la prabușirea a mii de case și la alunecari de teren in peste 70 de districte și orașe.