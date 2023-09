VIDEO. Imagini incredibile! Momentul în care drona rusească cade pe teritoriul țării noastre Au aparut imagini cu momentul in care drona ruseasca se prabușește pe teritoriul Romaniei. Imediat dupa momentul exploziei, persoana care filmeaza se aude strigand: ”Romania!”. Sunt imagini despre care ucrainenii susțin ca ar fi fost filmate in dimineața de 4 septembrie, atunci cand drona a cazut pe teritoriul Romaniei. In clipul, care are 20 de […] The post VIDEO. Imagini incredibile! Momentul in care drona ruseasca cade pe teritoriul țarii noastre appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ministrul Apararii, premierul Marcel Ciolacu a confirmat, miercuri, ca bucați dintr-o drona ruseasca au fost gasite pe teritoriul Romaniei. Ciolacu a incercat sa explice balbele autoritaților pe aceasta tema prin faptul ca drona s-ar fi prabușit pe malul romanesc al Dunarii, „intr-o zona de jungla”. …

- Bucati dintr-o drona ruseasca au fost gasite pe teritoriul Romaniei. Ministrul Apararii, Angel Tilvar, a declarat ca a fost verificata o zona foarte mare și confirma ca s-au gasit bucați care ar putea fi dintr-o drona, insa nu reprezinta o amenințare pentru populație. Potrivit Antena 3 CNN, mai multe…

- Inundații devastatoare in Spania. Imagini incredibile la metroul din Madrid. Oamenii au fost sfatuiți sa ramana in case. Spania a fost lovita de inundații puternice, dupa ce a plouat in cateva ore mai mult decat in ultimele luni. Unul dintre cele mai afectate orașe a fost Madridul. In ultimele 12 ore…

- Romania anului 2023, mereu surprinzatoare. Imagini surprinse pe o șosea arata cum viața șoferilor și a motocicliștilor care trec printr-o localitate dintr-o zona de munte este pusa in pericol de un localnic pentru care curațenia este mai importanta decat siguranța celorlalți. Omul a ales sa-și spele…

- Tanara de 18 ani, suspectata ca si-a ucis prietena, la Mangalia, a fost surprinsa de camerele de supraveghere din oras, dupa ce a lasat cadavrul in parc. Potrivit www.ziuaconstanta.ro, tanara de 18 ani, suspectata ca si-a ucis prietena intr-un hotel din Saturn si a transportat-o intr-un parc din Mangalia,…

- Judetele din vestul, sudul si sud-estul tarii se afla sub atentionare Cod galben de canicula si disconfort termic ridicat pe parcursul zilei de joi. Potrivit Administratiei Nationale de Meteorologie, in aceste zone, temperaturile maxime se vor situa in general intre 33 si 37 de grade, iar cele minime…

- Nu mai puțin de 40 de angajati ai misiunii diplomatice ruse la Bucuresti, impreuna cu membrii de familie, au parasit teritoriul Romaniei la bordul unei aeronave civile apartinand unei companii aeriene rusesti. In contextul sanctiunilor impuse tuturor companiilor rusesti la nivel european, aterizarea…

- Un sofer baut, care nu a oprit la semnalul politistilor si se deplasa haotic prin Botosani, a fost urmarit si scos de politisti din masina aflata in mers. Politistii din cadrul Biroului Rutier Botosani au observat, noaptea trecuta, pe strada Independentei, un autoturism care se deplasa haotic, fara…