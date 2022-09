VIDEO. Imagini incredibile la o școală din Bihor. Elev încătușat de polițiști, după ce a venit beat la cursuri și a făcut scandal Trei elevi ar fi venit bauți la cursuri, la o școala din Hidișelu de Jos, județul Bihor. Unul dintre ei a fost incatușat de polițiști dupa ce a facut scandal. Dascalii au cerut ajutorul oamenilor legii, dupa ce cei trei elevi, in varsta de 14 ani, au fost agresivi cu mai mulți colegi, dar și […] The post VIDEO. Imagini incredibile la o școala din Bihor. Elev incatușat de polițiști, dupa ce a venit beat la cursuri și a facut scandal appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Doua avioane de acrobație s-au ciocnit in aer și s-au prabușit, in apropierea aerodromului din Gera, landul german Turingia.Accidentul a avut loc sambata, potrivit Bild. Momentul impactului, care a avut loc in timp de cele doua avioane executau mai multe manevre de acrobație, a fost surprins intr-o…

- Acest lucru s-a intaplat in Congo. In timp ce podul era inaugurat, fiind prezente mai multe personalitați care au taiat panglica, podul pe care se aflau s-a prabușit. Din fericire, nu a fost nimeni ranit. In the #Congo, a new bridge was solemnly opened, but there is one nuance. pic.twitter.com/JyHtEmJ6rc…

- Acest lucru s-a intaplat in Congo. In timp ce podul era inaugurat, fiind prezente mai multe personalitați care au taiat panglica, podul pe care se aflau s-a prabușit. Din fericire, nu a fost nimeni ranit. In the #Congo, a new bridge was solemnly opened, but there is one nuance. pic.twitter.com/JyHtEmJ6rc…

- Prim-ministrul Finlandei este pe prima pagina a ziarelor dupa ce un videoclip cu petrecerea ei a fost difuzat joi de presa finlandeza. Sanna Marin a mai fost criticata pentru ca a participat la prea multe festivaluri de muzica și a cheltuit prea mulți bani pe petreceri in loc sa conduca țara. Criticii…

- Cea mai noua facilitate a platformei chinezesti Tik Tok foloseste inteligenta artificiala pentru a genera automat imagini pe baza descrierilor textuale. Algoritmii text-to-image au facut mari progrese in ultimii ani si mai multe companii, inclusiv Google si OpenAI, lucreaza la sisteme proprii care sa…

- Membrii partidului AUR din toate organizațiile teritoriale pot face cursuri cu liderii formațiunii, printre cele de inițiere și formare politica numarandu-se, insa, și cursuri de istorie sau despre rolul bisericii. Școala este condusa de un Consiliu științific condus de Claudiu Tarziu, vicepreședintele…

- La ZSL London Zoo, cel mai vechi parc zoologic din lume deschis in scopuri de cercetare, inființat in 1828, in spațiul destinat crocodilului siamez, specie aflata pe cale de dispariție, a fost pusa o geanta din piele de crocodil. Maimuțele, pinguinii și leii sunt doar cateva dintre animalele pe care…

- Pasagerii unui tren cu destinația Bruxelles, blocat temporar in Paris, marți, au reacționat dur pentru a face fața caniculei. Potrivit presei locale, peste 600 de pasageri se aflau in trenul Thalys, tras pe o linie in capitala franceza cu aerul condiționat oprit. Imagini postate pe Twitter de utilizatorul…