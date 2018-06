Stiri pe aceeasi tema

- Zeci de prostestatari se afla in fața biroului președintelui Camerei Deputaților, Liviu Dragnea. Aceștia protesteaza ca urmare a ultimelor modificari aduse de Guvernul Dancila codului de procedura penala.

- Ciclonul Mekunu, care a provocat disparitia a 17 persoane si daune materiale importante in insula Socotra din Yemen, a provocat si importante pagube materiale.In concret, un cetatean a filmat cum un bloc intreb este luat de apa si distrus.Romania tv arata ca Yemenul se confrunta deja cu una dintre cele…

- O tornada uriașa a avut loc, miercuri, in vestul Germaniei, in orașul Dulken, din apropiere de Dusseldorf. Meteorologii germani au avertizat ca vor avea loc furtuni puternice, in Renania de Nord-Westfalia, iar autoritațile au anunțat ca au fost mobilizate echipaje de pompieri și serviciile…

- Șerban Ciușca a fost tras pe dreapta pe Bulevardul Kiseleff, dupa ce polițiștii au banuit ca acesta conduce baut. Sursele judiciare au dezvaluit pentru SpyNews ca acesta a suflat inițial in alcooltest, iar rezultatul a fost zero. Soferul a fost verificat si cu aparatul "Drug test", moment in care…

- Noi detalii șocante ies la suprafața, in ceea ce privește tragicul accident din localitatea Nasturelu, in urma caruia 3 fete și-au pierdut viața. Cu puțin timp inainte de impact, fetele se distrau, ascultau muzica la maxim in mașina și circulau cu o viteza extrem de mare.

- Un accident banal de circulatie a devenit viral pe internet. Totul s-a petrecut in Maryland, SUA. O KIA Optima a intrat in spatele unui sedan Volvo 240 din anii ’80 si, in scurt timp, postarea de pe o retea de socializare i-a fost distribuita de peste 10.000 de oameni. Continuarea,…

- Au trecut patru ani de la o tragedie care a indoliat trei familii din Constanta. Un incendiu devastator a cuprins restaurantul Beirut situat in centrul municipiului Constanta, la doar cateva sute de metri de sediul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Dobrogea. In miez de noapte flacarile care…

- Autoritatile din Teleorman decid, luni, 2 aprilie, intr-o sedinta a Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta, daca deverseaza controlat sau nu o cantitate de apa din lacul Suhaia care va inunda circa 500 de metri de teren agricol pentru a preveni inundarea altor aproximativ 2.000 de hectare daca…