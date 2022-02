VIDEO/ Imagini incredibile în Cluj. O fetiță dansează pe copertina unei grădinițe O fetița a fost filmata pe copertina gradiniței din Florești. Fara sa fie conștienta de pericolul la care se expune, fetița danseaza și face cateva piruete, inainte de a se strecura inapoi pe fereastra de pe care a ieșit inițial. Din primele informații se pare ca fetița, care este in grupa mare, ar fi cerut […] The post VIDEO/ Imagini incredibile in Cluj. O fetița danseaza pe copertina unei gradinițe appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

