VIDEO. Imagini incredibile. De Paștele Ortodox, soldații ucraineni curăță de muniție neexplodată cimitirele Locuitorii din satul Kobzartsi, candva ocupat de ruși, din regiunea Mykolaiv din Ucraina, sunt recunoscatori ca ofițerii de deminare au reușit sa curețe unul dintre cele doua cimitire locale de munițiile neexplodate, permițandu-le sa viziteze mormintele de Paștele ortodox, potrivit Reuters. Cimitirele din prima linie sunt inchise pentru ucraineni de Paște din cauza resturilor de […] The post VIDEO. Imagini incredibile. De Paștele Ortodox, soldații ucraineni curața de muniție neexplodata cimitirele appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

