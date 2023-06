Un șofer care conduce cu viteza, apoi pierde controlul volanului și lovește un stalp, doborand semaforul montat pe el, a fost surprins de camerele de supraveghere din Drobeta Turnu Severin, informeaza Actual Mehedinți. Potrivit IPJ Mehedinți, barbatul era drogat cu cocaina și nu deținea permis de conducere. „In urma cercetarilor efectuate sub coordonarea Prim-procurorului din […] The post VIDEO. Imagini incredibile cu un șofer drogat și fara permis care doboara un semafor appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .