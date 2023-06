Un sofer baut, care nu a oprit la semnalul politistilor si se deplasa haotic prin Botosani, a fost urmarit si scos de politisti din masina aflata in mers. Politistii din cadrul Biroului Rutier Botosani au observat, noaptea trecuta, pe strada Independentei, un autoturism care se deplasa haotic, fara a avea in functiune sistemul de iluminare. […] The post VIDEO. Imagini incredibile cu un șofer beat, scos de polițiști din mașina aflata in mers. El a refuzat sa opresca la semnalul autoritaților appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .