VIDEO. Imagini incredibile: ce au găsit ofițerii de poliție ucraineni în Bakhmut Ofițerii de poliție ucraineni au evacuat un cuplu de varstnici din Bakhmut. Cuplul și vecinul lor locuiau in condiții groaznice, intr-un apartament darapanat sub focul inamic constant. Imaginile spun totul de la sine. Nu mai este nevoie de niciun comentariu. Ukrainian police officers evacuated the earderly from Bakhmut. The couple and their neighbor lived in […]

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

