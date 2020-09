Stiri pe aceeasi tema

- Nepotul interlopului, Erik, fiul baiatului lui Emi Pian, a postat pe Tik Tok imagini din casa, in care se observa tablouri imense cu fostul lider Duduianu, pentru a-i vedea mereu chipul si sa isi aminteasca cu drag de el. Citeste si: Preotul care a oficiat inmormantarea lui Emi Pian rupe tacerea…

- Emi Pian, liderul clanului Duduianu, a fost condus pe ultimul drum de familie si prieteni. Pentru a evita aglomeratia, familia a devansat ora inmormantarii lui Emi Pian. Duminica dimineata a fost oficiata slujba religioasa la Biserica Sfanta Parascheva din cartierul Rahova, iar in jurul orei 11 cortegiul…

- Funerariile fostului interlop Emi Pian, lider al clanului Duduienilor, ucis de un membru al unei alte grupari, cunoscute drept a “Spoitorilor”, marți, 4 august, dupa o rafuiala care a avut loc in cartierul Giulești, au loc astazi.Interlopul care a murit acum cateva zile, aducand la lumina o parte a…

- Conform legilor nescrise din lumea interlopa, clanul Duduienilor este aproape forțat sa ia masuri impotriva celor care le-a ucis capetenia. Certurile dintre lideri au scindat clanul, o parte dintre membrii sunt deja in spatele gratiilor, iar alții sunt plecați peste hotare. Pentru a putea lansa un…

- E jale mare la casa lui Florin Mototolea, zis Emi Pian, liderul clanului Duduienilor din Capitala, ucis in urma cu doua nopți, in urma unei altercații sangeroase cu membri ai altui clan bucureștean, Rinu.Sicriul cu trupul interlopului a fost adus la casa din sectorul 5, acolo unde, cu mic,…

- Emi Pian și calaul sau, Napi, au petrecut de multe ori impreuna, chiar la aceeași masa. Cei doi se invarteau in aceleași cercuri interlope, așa ca se vedeau destul de des, mai ales la lautari, amandoi fiind pasionați de muzica și voie buna. Emi Pian a petrecut de multe ori alaturi de calaul sau, Napi…

- Bianca Pop a postat un mesaj emoționant pe o rețea de socializare, insoțita de o fotografie cu Emi Pian. Cum arata vaduva lui Emi Pian. Imagine de la nunta cu 600 de invitati a celor doi FOTO "Nu pot sa cred așa ceva! A murit unul dintre cei mai buni prieteni ai mei... Emi Pian, Florin…

- In aceasta dimineața, in jurul orei 03.00, prin apel 112 a fost sesizat un conflict intre mai multe persoane, in sectorul 6, informeaza Poliția Capitalei. O persoana a murit si o alta se afla in spital in stare grava, in urma unei batai intre clanuri care a avut loc marti noaptea in Capitala.…