Stiri pe aceeasi tema

- Arde Planeta! Suntem martorii unei apocalipse, in Australia! Flacarile continua sa distruga perimetre largi in Australia, unde situatia e agravata de temperaturile record, de peste 48 de grade pentru unele zone, potrivit Ziare.com. Zeci de mii de oameni isi parasesc locuintele, iar locuitorii orasului…

- Zeci de mii de australieni iși parasesc sambata locuintele pentru a fugi din calea incendiilor de vegetatie, agravate de conditiile meteorologice extreme, transmite Hotnews. Temperaturile au atins aproape 50 de grade, iar vanturile puternice au alimentat sute de incendii, cele mai multe scapate de sub…

- Zeci de mii de australieni au fost nevoiti sa-si paraseasca sâmbata locuintele pentru a fugi din calea incendiilor de vegetatie, agravate de conditiile meteorologice, transmite AFP. Temperaturile au depasit sâmbata 40 de grade Celsius, iar vânturile puternice au alimentat sute de incendii,…

- Trei incendii de vegetatie s-au unit si au format unul urias pe o suprafata de dimensiunea cartierului Manhattan din New York în statul australian Victoria, iar pompierii se confrunta cu ceea ce pare a fi cea mai catastrofala zi din acest sezon al dezastrelor de acest tip, potrivit cnn.com, citat…

- Bilanțul in acest moment este de 18 morți, 17 disparuți, 1.400 de case distruse și 5 milioane de hectare arse. In ceea ce privește fauna, situația este și mai dezastruoasa: 500 de milioane de animale au fost ucise de flacari, inclusiv mii de koala, precum și reptile și pasari. Zeci de mii…

- Personalul militar specializat va fi dislocat imediat la paisprezece centre de comanda ale Serviciului Rural de Pompieri (RFS) de pe intreg teritoriul statului New South Wales (NSW) pentru a ajuta la coordonarea actiunilor de combatere a incendiilor, a precizat ADF intr-un comunicat.ADF…

- Nivelurile de poluare au atins cote "periculoase" la Sydney, iar potrivit datelor oficiale, cele mai ridicate concentratii de particule fine PM 2,5 au ajuns pana la 186 de particule la un milion in nord-vestul orasului, niveluri comparabile cu cele inregistrate in capitala indiana New Delhi. Locuitorii…

- Autoritațile din statele australiene Queensland și New South Wales au decretat luni stare de urgența, întrucât zona de est a țarii este amenintata de izbucnirea unui incendiu „catastrofal” de vegetatie, potrivit Reuters, scrie Mediafax. Incendiile din nordul statului New…