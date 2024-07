Stiri pe aceeasi tema

- WWF Romania - Fondul Mondial pentru Natura - a anunțat miercuri, 24 iulie, ca va transmite Comisiei Europene o sesizare privind incalcarea Directivei Habitate de catre Romania, prin promulgarea de catre Klaus Iohannis a legii referitoare la impușcarea urșilor agresivi.WWF Romania susține ca Iohannis…

- Promulgarea legii ce permite vanatoarea la trofeu de catre presedintele Klaus Iohannis ar putea avea efecte negative lasand, in acelasi timp, nerezolvata tocmai problema conflictelor cu ursii, atrage atentia WWF-Romania (Fondul Mondial pentru Natura), care anunta ca va transmite Comisiei Europene o…

- Promulgarea legii ce permite vanatoarea la trofeu de catre presedintele Klaus Iohannis ar putea avea efecte negative lasand, in acelasi timp, nerezolvata tocmai problema conflictelor cu ursii, atrage atentia WWF-Romania (Fondul Mondial pentru Natura), care anunta ca va transmite Comisiei Europene o…

- Senatorul UDMR Tanczos Barna, initiatorul legii care vizeaza masuri de gestionare a populatiei de ursi, a declarat miercuri ca noua legislatie trebuie implementata pentru a proteja vietile omenesti, transmite Agerpres. „Dupa opt ani, ursul poate fi din nou vanat in Romania. Astfel, putem opri cresterea…

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat marti, 23 iulie, legea votata in Parlament acum o saptamana privind impușcarea ursilor agresivi, care prevede ca nivelul de prevenție a fost majorat la 426 de exemplare de urs brun, iar nivelul de interventie a fost diminuat la 55.Deputații au fost chemați din…

- Imagini minunate au fost inregistrate luna trecuta de camerele de monitorizare amplasate in Parcul Național Munții Rodnei. Protagoniștii sunt mai mulți urși, adulți și pui, surprinși in ipostaze diverse: plimbandu-se, jucandu-se sau balacindu-se. „Urși surprinși in diverse ipostaze de camerele video…

- „Presedintele tradator s-a grabit sa promulge legea care aduce marea amnistie pentru evazionisti. Legea lui Ciolacu si Ciuca este o lege de zece ori mai rea decat ce a putut gandi Liviu Dragnea. Incepand de astazi, daca cineva face evaziune de pana intr-un milion de euro si este prins, da banii inapoi…

- Asa-numitul Print Paul al Romaniei a fost prins in Malta. Era alaturi de sotia sa, Lia, intr-un resort de lux dintr-o statiune turistica. Au aparut si imagini cu fugarul. Ministrul Justitiei Alina Gorghiu a anuntat ca instanta din Malta a decis, luni, arestarea preventiva a fugarului Printul Paul Phillipe…