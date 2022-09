Anton Gerashchenko, consilierul ministrului ucrainean de interne, a postat pe contul sau de Twitter imagini cu locuitorii din Balakliya, un orașel din regiunea Harkov eliberat ieri de forțele ucrainene, care au intampinat cu bucurie armata eliberatoare ucraineana. Unele femei au izbucnit in plans de bucurie la vederea soldaților ucraineni, dupa 5 luni de ocupație rusa. […] The post VIDEO. Imagini impresionante cu localnicii din satele eliberate din Harkov care plang de bucurie cand vad militarii ucraineni appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro…