VIDEO Imagini HALUCINANTE: Zeci de mașini pe contrasens, pe Autostrada Soarelui Șoferul care a filmat intreaga scena a fost la un pas sa fie implicat și el intr-un accident de circulație dupa ce una dintre mașinile din fața a intors brusc la doar cațiva metri de el.In zona, traficul era ingreunat din cauza unei autoutilitare care se rasturnase pe autostrada. Nu au fost victime. Coloanele de mașini s-au intins pe mai bine de 2 km. Dupa ce imaginile au ajuns pe internet, poliția a deschis o ancheta."Polițiștii din cadrul Biroului A2 Buc-Ct s-au autosesizat și efectueaza verificari in vederea identificarii cond auto și luarea masurilor legale care se impun", a afirmat ANDREEA… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

