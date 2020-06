In contextul protestelor care au loc in Statele Unite, locuitorii orasului mexican Guadalajara au iesit in strada pentru a-si exprima la randul lor revolta fata de brutalitatea politiei, scrie adevarul.ro. Startul acestui protest il reprezinta moartea lui Giovanni Lopez, care a decedat la varsta de 30 de ani dupa ce a fost batut de fortele de ordine pentru faptul ca nu purta masca de protectie. Situația a devenit halucinanta in momentul in care un politist a fost la un pas de moarte. In timp ce reprezentantul fortelor de ordine incerca sa blocheze un grup de persoane, un protestatar s-a apropiat…