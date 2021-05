Stiri pe aceeasi tema

- Scene cumplite – femeie bolnava, tarata pe strada de polițiști, in Gorj Scenele revoltatoare au fost filmate pe strada, in localitatea Bolboși din Gorj. Scandalul din strada a durat zeci de minute, timp in care oamenii legii trageau de femeie sa o duca spre mașina lor. Intr-o intervenție la Realitatea…

- Doi rași au fost surprinși jucandu-se in zapada de camerele montate de rangeri intr-o padure din Parcul Național Piatra Craiului. Ministerul mediului a publicat, miercuri, pe Facebook, imagini inedite cu doi rași care se harjonesc pe fundalul sonor „asigurat” de pasari. „Rașii și harjoana. Una din camerele…

- Un chef cu lautari in miez de noapte in frunte cu un primar PSD a trezit locuitorii din zona. Cosmin Morega, edilul municipiului Motru, din județul Gorj a fost inconjurat de lautari. Petrecareții mergeau și petreceau pe strada, iar nici unul dintre aceștia nu purta masca de protecție.

- Terenurile de joaca din Capitala au fost luate cu asalt de copii, dupa ce primarul Ion Ceban a anunțat ca este permis accesul in parcuri și spațiile de joaca.Imagini video de la un teren de joaca a fost expediat pe adresa redacției noastre.

- Cassie (34 de ani) și soțul ei, antrenorul de fitness Alex Fine (37 de ani), au devenit parinți pentru a doua oara. Cantareața a dat naștere primului lor copil pe 6 decembrie 2019, in Los Angeles, California, dezvaluia atunci TMZ , citat de Entertainment Tonight . Artista Cassie a nascut! Primele…

- Imagini video din interiorul blocului de locuit au aparut pe rețelele de socializare. Zeci de echipe de salvatori, ambulante și echipaje ale poliției se afla acum la fata locului, scrie Noi.md. In urma exploziei intr-o bucatarie comuna au fost afectate geamurile, ușile in apartamentele de la etajele…

- Un avion Boeing a imprastiat ramasitele peste o zona rezidentiala din orasul american Denver, dupa ce unul dintre motoarele aeronavei nu a pornit. Imagini suprinse de pasageri si postate pe Twitter arata motorul cuprins de flacari in timp ce avionul se afla inca in zbor.