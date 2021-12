Stiri pe aceeasi tema

- Peste 255.000 de lei s-au strans in urma campaniei derulate de Crucea Rosie Vrancea, "Daruieste bucurie de Craciun", donatii care vor ajuta la reconstructia unei locuinte pentru o familie numeroasa care a ramas fara casa in urma unui incendiu, dar vor aduce bucuria de sarbatori si in casele a sute…

- Chiar acum, in ziua de Craciun, intr-o zi sfanta in care ar trebui sa ne bucuram de liniște și pace, pe conturile de pe rețelele de socializare ale Anamariei Prodan și ale copiilor ei au venit aceste informații care dovedesc faptul ca Laurențiu Reghecampf era intr-o relație amoroasa cu amanta lui cu…

- Spitalul Sfantul Sava pune suflet in fiecare pacient care-i trece pragul și mulți spun ca aici traiesc adevarate miracole. Acest lucru se vede, nu se cantarește. Dumnezeu face miracole prin oameni, iar noi suntem convinși ca reușim sa salvam vieți, carora mulți nu le mai dau vreo șansa, doar pentru…

- Tudorița Maceșanu, mama Alexandrei, se lupta cu o durere greu de dus. Fiica ei a disparut din 25 iulie 2019, insa femeia nu și-a pierdut speranța, considerand ca adolescenta rapita și sechestrata de Gheorghe Dinca este in viața și așteapta sa fie salvata. Perioada sarbatorilor este grea pentru toata…

- Pe 5 decembrie, in seara de Moș Nicolae, a avut loc deschiderea oficiala a Targului de Craciun de la Pitești. Ediția din acest an a fost creata sub patronajul Targului de Craciun de la Sibiu.Momentul deschiderii a fost marcat prin sosirea spiridușilor aduși de caleașca Moșului, iar atmosfera de sarbatoare…

- ADVERTORIAL. Sarbatorile de iarna sunt cele mai iubite, mai ales de copii. Povestea magica a Moșului care se strecoara pe horn și lasa cadouri copiilor din toata lume, bradul impodobit și luminițele feerice ce ne inconjoara completeaza atmosfera minunata! Iți amintești cum te simțeai atunci cand erai…

- IMAGINI DE POVESTE, se spune ca, astazi, din barba moșului se scutura zapada si incepe sa ninga, și in zonele montane din țara chiar ninge. Peisajul este de poveste . Sarbatorim, astazi, unul dintre cei mai iubiti sfinti din calendar: Sfantul Ierarh Nicolae. In tradițiile populare se spune ca aceasta…

- Rita Mureșan duce dorul fiicelor sale, care au ales sa studieze departe de Romania. Oricat de greu i-ar fi, creatoarea de moda nu le interzice nimic celor doua fete, chiar daca durerea ca sunt la distanța este foarte mare. Recent, Rita Mureșan a marturisit cat de greu ii este sa fie singura in Romania.…