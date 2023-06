VIDEO. Imagini dure cu forțele speciale ucrainene care iau cu asalt tranșee pline cu soldați ruși Soldați ai Forțelor pentru Operațiuni Speciale ucrainene au luat prin surprindere mai mulți militari ruși intr-o misiune de „curațare” a tranșeelor din spatele liniilor inamice de pe frontul din sudul Ucrainei, scrie Hotnews. Forțele pentru Operațiuni Speciale au publicat imagini din timpul unui atac asupra tranșeelor rusești. Forțele sociale ucrainene au reușit sa se infiltreze in spatele pozițiilor rusești și s-au angajat intr-o lupta corp la corp acerba in interiorul tranșeelor. Imaginile dure și blurate au fost inregistrate cu ajutorul unei camere video de pe casca unui soldat ucrainean. De… Citeste articolul mai departe pe timpul.md…

Sursa articol si foto: timpul.md

