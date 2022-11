Stiri pe aceeasi tema

- Un avion operat de compania privata tanzaniana Precision Air s-a prabusit in Lacul Victoria din Tanzania in momentul in care se pregatea de aterizare pe aeroportul din Bukoba, oras-port din nord-vestul tarii, situat pe malul vestic al lacului Victoria, a informat duminica Tanzania Broadcasting Corporation…

- Un avion al companiei Precision Air s-a prabușit in Lacul Victoria din Tanzania in timp ce incerca sa aterizeze pe un aeroport din Bukoba, a anunțat compania de stat Tanzania Broadcasting Corporation (TBC), citata de Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Acest lucru s-a intaplat in Congo. In timp ce podul era inaugurat, fiind prezente mai multe personalitați care au taiat panglica, podul pe care se aflau s-a prabușit. Din fericire, nu a fost nimeni ranit. In the #Congo, a new bridge was solemnly opened, but there is one nuance. pic.twitter.com/JyHtEmJ6rc…

- Acest lucru s-a intaplat in Congo. In timp ce podul era inaugurat, fiind prezente mai multe personalitați care au taiat panglica, podul pe care se aflau s-a prabușit. Din fericire, nu a fost nimeni ranit. In the #Congo, a new bridge was solemnly opened, but there is one nuance. pic.twitter.com/JyHtEmJ6rc…

- Un important om de afaceri din Germania, Karl-Peter Griesemann, se afla la bordul avionului privat care s-a prabușit in Marea Baltica, a anunțat, luni, compania sa, Quick Air, citata de Reuters. Alaturi de acesta s-ar fi aflat și membri familiei sale. Avionul, un Cessna 551 inmatriculat in Austria,…

- Un avion privat de tipul Cessna 551 s-a prabusit, duminica seara, in Marea Baltica in largul coastelor Letoniei, au anuntat serviciile de urgenta suedeze, dupa ce NATO a ridicat de la sol avioane de vanatoare pentru a monitoriza aparatul ce zbura intr-un mod neobișnuit, transmite Reuters. Conform datelor…

- Un avion privat de tipul Cessna 551 s-a prabusit, duminica seara, in Marea Baltica in largul coastelor Letoniei, au anuntat serviciile de urgenta suedeze, dupa ce NATO a ridicat de la sol avioane de vanatoare pentru a monitoriza aparatul ce zbura intr-un mod neobișnuit, transmite Reuters. Conform datelor…

- Un avion de mici dimensiuni s-a prabușit duminica in Lacul Colibita, din județul Bistrița Nasaud. Imagini aparute acum arata exact momentul cand avionul se prabușește in apele lacului montan. Mai multi oameni se aflau, in aceasta dimineata, pe malul Lacului Colibita, atunci cand un avion cu doua persoane…