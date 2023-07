VIDEO. Imagini dramatice. Un avion pentru stingerea incendiilor s-a prăbușit în Grecia. La bord se aflau două persoane Un avion care participa la operațiunea de stingere a incendiilor s-a prabușit și a explodat intr-un canion din insula Evia, Grecia. Un avion bombardier de apa Canadair cu cel putin doua persoane la bord s-a prabusit marti in timp ce actiona pentru stingerea unui incendiu de vegetatie in Grecia, pe insula Evia, in sud, a declarat […] The post VIDEO. Imagini dramatice. Un avion pentru stingerea incendiilor s-a prabușit in Grecia. La bord se aflau doua persoane appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

