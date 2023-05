VIDEO. Imagini dramatice: rechin, surprins când atacă barca unui pescar Momentul in care un rechin a atacat un barbat care pescuia din caiacul sau langa insula Oahu din Hawaii a fost surprins de o camera video, transmite BBC. Scott Haraguchi, care a scapat nevatamat din incident, a postat inregistrarea video pe YouTube. El a spus ca a crezut inițial ca animalul era o broasca țestoasa, […] The post VIDEO. Imagini dramatice: rechin, surprins cand ataca barca unui pescar appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

