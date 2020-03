Stiri pe aceeasi tema

- "Pregatirile au inceput pentru a primi cadavrele in Palacio de Hielo si astfel sa faciliteze munca serviciilor funerare in fata acestei situatii exceptionale", au anuntat autoritatile din regiunea Madrid, noteaza News.ro. Aceasta morga improvizata ar trebui sa inceapa sa fie folosita "in urmatoarele…

- Sunt imagini filmate zilele trecute pe culoarele unuia dintre spitalele din Madrid. In așteptarea consultului, pacienții s-au intins pe jos, cat mai aproape de perete, astfel incat sa nu blocheze trecerea personalului medical. Unii se aud tușind. Va avertizam ca urmeaza imagini cu puternic impact emoțional.

- (foto: © AFP | Lillian SUWANRUMPHA) Centrul regional de tehnologia robotilor de la Universitatea Chulalongkorn din Bangkok, capitala Thailandei, a reusit sa conceapa roboti medicali care au capacitatea de a masura temperatura pacientilor si de a proteja contactul direct dintre medicii din prima linie…

- Pana astazi, 17 martie, pe teritoriul Romaniei au fost confirmate 222 cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus). Dintre cei 222 de cetațeni care au contactat virusul, 19 sunt declarați vindecați și au fost externați. De la ultima informare au fost confirmate 33 de cazuri noi,…

- Frontierele se inchid una dupa alta, transmit corespondenții agențiilor internaționale de presa. Aproape 100 milioane de europeni sunt in izolare. Liderii europeni iau masuri tot mai drastice, in incercarea de a opri propagarea epidemiei cu Covid-19. Luni, Spania a decis sa-și inchida frontierele. Militarii,…

- Pandemia de coronavirus se extinde cu repeziciune in Europa, in special in Italia, Spania, Franța și Germania. Totuși, masuri ferme luate de autoritați in lumea intreaga demonstreaza ca omenirea poate trece peste aceasta incercare.

- Ministrul Sanatatii, Victor Costache, spune ca autoritatile vor coopta si spitalele private pentru gestionarea cazurilor de coronavirus, in situatia in care numarul celor infectati va continua sa creasca, el afirmand ca in acest moment sistemul de sanatate poate face fata cazurilor existente.

- Nici medicii de la Spitalul de Neurochirurgie din Iasi nu stau degeaba! Acestia vor sa fie perfect pregatiti, in cazul in care s-ar confrunta cu un caz de coronavirus. Asa ca au facut o simulare, pentru ca toata lumea sa stie ce are de facut.