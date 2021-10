Stiri pe aceeasi tema

- La Spitalul Universitar de Ugența București se inregistreaza 45 de decedați pe zi - COVID și non-COVID. De regula, necesarul lunar de saci este de 100. Numarul sacilor a fost suplimentat la 500. 45 de decese pe zi inseamna 10% din total pacienți, COVID și non-COVID.Angajați din spital spun ca instituția…

- La nivelul județului, in ultimele 24 de ore au fost internate 61 persoane suspecte de infecție cu Covid – 19, in același interval de timp fiind externate 69 persoane. Din totalul celor 643 pacienți internați in Spitalul Județean de Urgența „Sf. Ioan cel Nou” Suceava, 250 pacienți sunt diagnosticați…

- Astazi dimineața, in spitalele sucevene erau internate 558 de persoane diagnosticate cu COVID și 28 suspecte de infecția cu noul coronavirus. Din totalul celor 605 pacienți internați in Spitalul Județean de Urgența „Sf. Ioan cel Nou” Suceava, 240 pacienți sunt diagnosticați cu Covid-19, 15 pacienți…

- Astazi dimineața, in spitalele sucevene erau internate 533 de persoane diagnosticate cu COVID și 31 suspecte de infecția cu noul coronavirus. Din totalul celor 654 pacienți internați in Spitalul Județean de Urgența „Sf. Ioan cel Nou” Suceava, 232 pacienți sunt diagnosticați cu Covid-19, 19 pacienți…

- Inca doua spitale din județ, cel din Falticeni și cel din Vatra Dornei, au deschis secții Covid pentru a face fața numarului mare de pacienți infectați cu SARS-CoV-2 care au nevoie de spitalizare. La Spitalul Municipal Falticeni sunt internați 5 pacienți cu forme medii de Covid iar la Spitalul Municipal…

- Un numar de 4.454 de persoane infectate cu noul coronavirus sunt internate in unitatile sanitare de profil, dintre care 116 copii, a anuntat, sambata, Grupul de Comunicare Strategica. Potrivit sursei citate, la terapie intensiva sunt internati 581 de pacienti, dintre acestia opt fiind copii.…

- CNCAV publica, joi seara, pe pagina oficiala de Facebook, tomografiile computerizate cu reconstrucție tridimensionala a 4 pacienți nevaccinați, bolnavi de COVID-19, internați in Spitalul Clinic de Boli Infecțioase și Tropicale „Victor Babeș” din București, anunța Mediafax. „Nu va jucați cu…

- La nivelul județului, in ultimele 24 de ore au fost internate 20 persoane suspecte de infecție cu Covid – 19, in același interval de timp fiind externate 9 persoane. Din totalul celor 538 pacienți internați in Spitalul Județean de Urgența „Sf. Ioan cel Nou” Suceava, 78 pacienți sunt diagnosticați cu…