VIDEO. Imagini din filmele de groază în mai multe regiuni din China. Populația a sfidat autoritățile și a ieșit pe stradă Situația cu restricțiile de coronavirus din China arata din ce in ce mai mult ca un fel de distopie infioratoare. Guvernul folosește frica, intimidarea și violența impotriva propriului popor pentru a-l controla. Pentru prima data in ultimele decenii, chinezii au sfidat autoritațile și au ieșit pe strazi, in marile orașe. Spun ca nu mai suporta […]

- Acesta este un moment istoric extraordinar in China. Protestele izbucnesc in toata țara – de la Beijing, la colegii de elita, la alte orașe mari și chiar locuri indepartate. E șocant cand se aud oameni scandand ca Xi sa demisioneze. Protestele impotriva politicii stricte zero COVID a Chinei și a restricțiilor…

- In provincia Anhui, China, un camion incarcat cu ulei de silicon a fost implicat intr-un accident pe un pod și apoi a luat foc. In Anhui Province, #China, a truck carrying silicone oil had an accident on a bridge, after which this apocalyptic picture emerged. pic.twitter.com/kfKXL3REgd — NEXTA (@nexta_tv)…

