VIDEO Imagini din drona la santierul Autostrazii Transilvania. "Riscam sa ajungem la un santier parasit pe Campia Turzii - Chetani"

Stiri pe aceeasi tema

- Autostrada Ploiesti - Comarnic - Brasov este dezbatuta de peste 18 ani in Romania, de la initiativa de a fi construita in parteneriat public-privat. In prezent, constructorii nu se inghesuie sa depuna oferte pentru a realiza autostrada de pe Valea Prahovei, care ar curma suferinta soferilor…

- Lotul 4 al Drumului Expres Craiova-Pitesti, blocat de justiție. Guvernul Orban a sarit peste proceduri. Lotul 4 al Drumului Expres Craiova-Pitești este in impas dupa ce, la Curtea de Apel București, s-a decis definitiv reevaluarea ofertelor. Potrivit Radio Romania Actualitați, este o situație in premiera…

- Asociatia Pro Infrastructura afirma, luni, ca la licitatia pentru pregatirea Autostrazii Ploiesti-Comarnic-Brasov a fost depusa o singura oferta și face o analiza a neclaritaților de pregatire a licitației susținand ca ”proiectantii seriosi au stat deoparte”. Reprezentantii organizatiei considera ca…

- ”La licitatia pentru pregatirea Autostrazii Ploiesti-Comarnic-Brasov proiectantii seriosi au stat deoparte, fiind depusa o singura oferta. Principalele cauze: contractul complet debalansat, numeroasele erori si neconcordante din documentatie, valoarea estimata foarte mica sau modalitatea de plata doar…

- Ziarul Unirea FOTO| Autostrada Transilvania: Situație INGRIJORATOARE de șantierul aproape abandonat. De ce ezita Compania de Drumuri sa ia masuri fața de constructor Situația devine din ce in ce mai ingrijoratoare pe șantierul Autostrazii Transilvania, unde aproape ca nu se mai lucreaza deloc la lotul…

- "Situație extrem de ingrijoratoare pe șantierul Autostrazii A3 Transilvania intre Chețani și C.Turzii: constructorul Straco este cvasi-inexistent, iar subcontractorii neplatiți au plecat sau sunt pe cale sa o faca!!!", sustin reprezentantii Asociatiei Pro Infrastructura, care poteaza si o filmare…

- ”Situatie extrem de ingrijoratoare pe santierul Autostrazii A3 Transilvania intre Chetani si C.Turzii: constructorul Straco este cvasi-inexistent, iar subcontractorii neplatiti au plecat sau sunt pe cale sa o faca!!! Vedeti filmarea aeriana cu jumatatea de lot pe care se lucreaza intre Hadareni si Chetani”,…

- Compania de Drumuri a semnat marți, 22 septembrie, contractul pentru proiectarea și execuția a circa 30 de kilometri din Autostrada Transilvania, intre Nadașelu și Zimbor. Conform Economica.net acesta este cel mai mare contract caștigat de... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.