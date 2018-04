Stiri pe aceeasi tema

- Gigi Becali a dezvaluit ce discutie a avut cu Anamaria Prodan despre mama acesteia, in urma cu cateva luni. "A dus-o la o clinica de cancer. I-am spus: Bai Ana, sa nu faca multa chimioterapie. Chimioterapia te tine un an sau doi si zici gata, am scapat, si pe urma te ia imediat si in doua saptamani…

- Anamaria iși dorește ca mama ei, Ionela Prodan, sa fie inmormantata regește. Ea considera ca interpreta de muzica populara a facut multe pentru țara și ca merita ordinul „Steaua Romaniei”. In trecut, Ionela Prodan a fost propusa pentru Ordinul „Steaua Romaniei” pentru merite deosebite. Cu toate acestea,…

- Ultimele clipe din viața Ionelei Prodan. Cunoscuta interpreta de muzica populara a incetat din viața luni, 16 aprilie, seara, la Spitalul Elias. Alaturi de ea a fost, pana in ultimul moment, fiica ei, Anamaria Prodan. I-a spus ”Tatal nostru” pana s-a stins. ”La ultimul amin, și-a dat și ea ultima suflare”…

- Ionela Prodan povestea intr-un interviu acordat pentru Romania TV ca venirea ei pe lume a fost o tragedie. "Eu am fost al treilea copil la familia mea, avem frate de 9 ani si 7 ani si si-au dorit fetita, a venit fetita, dar tata a murit cu 2 luni inainte. Venirea mea pe lume a fost o tragedie,…

- Ionela Prodan a ajuns din nou la spital. Cunoscuta artista are nevoie sa faca analize o data la doua luni, motiv pentru care astazi a mers insotita de fiica ei la o clinica din Bucuresti. Nu este vorba de nicio problema de sanatate.

- Frumoasa interpreta Mirabela Cismaru din Rovinari devine din ce in ce mai cunoscuta! Dupa ce a dat lovitura cu piesa „ Uit de tine” cu care a inregistrat peste 17 milioane de vizualizari pe canalul youtube, Mira este din ce in ce mai prezenta atat la Tv cat și in concerte. Pe 8 martie frumoasa…

- Imagini incredibile cu Ionela Prodan, la spital! Iubita artista e, in continuare, internata, dupa ce luna trecuta a avut probleme de sanatate. Ionela Prodan este vizitata zilnic de cele doua fiice ale sale, Anamaria și Anca, aceasta din urma venita din America, pentru a fi alaturi de mama sa.