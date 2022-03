Stiri pe aceeasi tema

- Razboiul din Ucraina continua, iar rușii dau in continuare dovada ca nu au pic de mila fața de civili. Cel puțin 10 ucraineni au fost uciși in aceasta dimineața in timp ce stateau la coada pentru a cumpara paine.

- La casele de schimb valutar se sta la coada pe liste de așteptare, aproape la fel ca la benzinarii, miercuri, sau ca la Pașapoarte, unde MAI a anunțat ca s-au inregistrat solicitari de eliberare a documentelor de calatorie cu peste 400% mai mari ca in alte saptamani, pana la izbucnirea razboiului din…

- Un microbuz inmatriculat in Ucraina, in care se aflau 11 persoane, 6 adulți și 5 copii, s-a rasturnat pe drumul national 19, in apropierea localitatii bihorene Valea lui Mihai. Conform e-bihoreanul.ro, accidentul a avut loc marti noapte, la iesirea din localitatea Valea lui Mihai catre Curtuiseni. Microbuzul…

- Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a ținut un discurs live, printr-un apel video, in Parlamentul European, marți la pranz. „Este o tragedie ce se intimpla in Ucraina, mii de oameni au fost uciși. Dar sunt și fericit acum, cand vad ca suntem uniți și soldații iși apara libertatea”, a spus Zelensky.…

- Marilena Nedelcu, redactor șef al Sursa Zilei, a prezentat, sambata, la Romania TV, o analiza pertinenta a situației din Ucraina. „Putin vrea sa cucereasca Kievul. Vrea sa ajunga pe bulevardul Victoriei din Kiev, unde se afla toata administrația ucraineana, și ataca Kievul din cel puțin 3 zone. Se…

- Atacul declanșat de Rusia asupra Ucrainei afecteaza și civilii din aceasta țara, iar oamenii se grabesc sa paraseasca marile orașe, care ar putea deveni zone de razboi. Imagini filmate de cetațenii din Ucraina arata cum oamenii pleaca masiv din Kiev sau Harkov, la ieșirile din oraș formandu-se cozi…

- Șeful Serviciului de Informații Externe al Germaniei (BND) afirma ca, in pofida declarațiilor conciliante ale Moscovei, Rusia este pregatita sa atace Ucraina, dar ca deocamdata nu a decis daca sa o faca, relateaza Reuters. „Cred ca decizia de a ataca nu a fost luata inca”, a afirmat Bruno Kahl, directorul…

- Imagini incredibile la Braila, miercuri dimineața. Zeci de oameni stau la coada pentru a-și ridica voucherele pentru ca s-au vaccinat, iar la centrele de vaccinare nu e niciun doritor. Zecile de oameni stau cu orele la coada, pentru a-și primi bonurile de 100 lei, care ar fi trebuit sa vina de acum…