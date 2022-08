VIDEO. Imagini cutremurătoare: genocidul continua la Mariupol Anton Gerashchenko, consilierul ministrului ucrainean de interne, a postat pe contul sau de Twitter imagini cu calvarul din Mariupol. Nu exista practic niciun medicament disponibil pentru civili. Persoanele dependente de insulina primesc insulina doar o data pe saptamana daca au noroc. Oamenii internați la spital zac pe hol. 25% dintre ei mor, a declarat ingrijorat consilierul […] The post VIDEO. Imagini cutremuratoare: genocidul continua la Mariupol appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Agenția Nexta a postat pe Twitter un videoclip in care se menționeaza ironic ca ”folosirea armelor biologice a avut succes: Putin a fost atacat de țanțarii de lupta ucraineni.” Liderul rus este surprins intr-o ipostaza inedita, indepartand țanțarii care nu-i dadeau pace, atacandu-i fața. Intrucat iși…

- Agenția Nexta a postat pe Twitter un videoclip in care se menționeaza ca ”folosirea armelor biologice a avut succes: Putin a fost atacat de țanțarii de lupta ucraineni.” Oficialul rus este surprins intr-o ipostaza inedita, indepatand țanțarii care nu-i dadeau pace, atacandu-i fața. Intrucat iși folosețte…

- Oamenii de știința au facut publice simptomele cu care se confrunta persoanele vaccinate complet, care se infecteaza cu noile variante Omicron. Noua simptome comune au fost asociate noilor variante Omicron, BA.4 and BA.5, care se manifesta cu precadere la persoanele vaccinate complet. Cele noua simptome…

- Pasagerii unui tren cu destinația Bruxelles, blocat temporar in Paris, marți, au reacționat dur pentru a face fața caniculei. Potrivit presei locale, peste 600 de pasageri se aflau in trenul Thalys, tras pe o linie in capitala franceza cu aerul condiționat oprit. Imagini postate pe Twitter de utilizatorul…

- Pasagerii unui tren cu destinația Bruxelles, blocat temporar in Paris, marți, au reacționat dur pentru a face fața caniculei. Potrivit presei locale, peste 600 de pasageri se aflau in trenul Thalys, tras pe o linie in capitala franceza cu aerul condiționat oprit. Imagini postate pe Twitter de utilizatorul…

- A fost durere mare, luni , la Vinița. Imagini cutremuratoare au fost postate de o agenție de presa din Ucraina pe contul sau de Twitter. Sunt oameni indurerați care iși iau ramas bun de la cei dragi care au pierit in atacul asupra unui bloc de locuințe, din 14 iulie. In atacul cu rachete rusesti […]…

- Anton Gerashchenko, consilierul ministrului de Interne ucrainean, a postat pe rețeaua de socializare Twitter un videoclip cu titlul: ”Dragostea mereu va triumfa!”, aratand faptul ca, in ciuda razboiului, ucrainenii nu au uitat sa fie umani, sensibili și au sarbatorit Ziua Sarutului printr-o cerere in…

- Consilierul primarului ucrainean al orasului Mariupol, port strategic la Marea Azov aflat in prezent sub controlul trupelor ruse, a anuntat, vineri, descoperirea unei alte gropi comune cu peste 100 de cadavre, indicand totodata ca exhumarile au fost suspendate, relateaza EFE si Unian. „Descoperiri triste…